За сутки в Удмуртии выявлено 30 пьяных водителей

Опубликована: 3 Января 2018 г. 16:28

фото: ok.ru
За сутки, второго января, в МВД Удмуртии зарегистрировано 9 сообщений о преступлениях, шесть из них, в том числе грабеж и кража, были немедленно раскрыты.

На дорогах республики зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции МВД исключено из процесса дорожного движения 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, а также 5 не имеющих права управления и 6 – ранее лишенных такого права граждан.

С улиц удалено 128 человек, находившихся в общественных местах в состоянии опьянения, 93 из них – в Ижевске. Сотрудниками полиции составлено 765 административных протоколов, 109 из них - за нарушение антиалкогольного законодательства, 47 - за мелкое хулиганство.



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