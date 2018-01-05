За сутки в Удмуртии выявлено 30 пьяных водителей

Опубликована: 3 Января 2018 г. 16:28



фото: ok.ru фото: ok.ru

На дорогах республики зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции МВД исключено из процесса дорожного движения 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, а также 5 не имеющих права управления и 6 – ранее лишенных такого права граждан.С улиц удалено 128 человек, находившихся в общественных местах в состоянии опьянения, 93 из них – в Ижевске. Сотрудниками полиции составлено 765 административных протоколов, 109 из них - за нарушение антиалкогольного законодательства, 47 - за мелкое хулиганство.