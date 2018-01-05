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В больнице умер водитель ВАЗа перевернувшегося на дороге Можга - Вавож
Опубликована: 4 Января 2018 г. 15:06 В Удмуртии скончался водитель, попавший в ДТП в канун Нового года на трассе Можга – Вавож, сообщает СУСАНИН со ссылкой на первый отдел Управления ГИБДД по Удмуртской Республике.
Авария произошла около полудня 31 декабря. 59-летний водитель «ВАЗ-11193» не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Водитель получил травмы и скончался в больнице.
Всего за праздничные на дорогах республики погибли три человека.
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