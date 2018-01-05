В больнице умер водитель ВАЗа перевернувшегося на дороге Можга - Вавож

Опубликована: 4 Января 2018 г. 15:06





Авария произошла около полудня 31 декабря. 59-летний водитель «ВАЗ-11193» не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Водитель получил травмы и скончался в больнице.Всего за праздничные на дорогах республики погибли три человека.