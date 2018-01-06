20 человек лишились жилья в результате пожара в деревянном многоквартирном доме

Опубликована: 4 Января 2018 г. 18:23

Двадцать человек лишились крыши над головой в результате возгорания в деревянном двухэтажном доме №28А по улице Автономной.

Утром 2 января огонь серьезно повредил крышу здания. Всех жильцов решено отселить. Четыре семьи приняли предложение местных властей перебраться в маневренный жилой фонд. Остальные временно остановились у родственников.

9 января будет принято решение о ремонте здания. Кроме этого, по словам главы администрации Ленинского района, пострадавшие получат компенсации.




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