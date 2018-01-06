В Воткинске составили из почти ста автомобилей ёлку

Опубликована: 5 Января 2018 г. 13:06

фото: vk.com/votkinsk18rus
Около ста автолюбителей в Воткинске составили из машин фигуру в виде ёлки. Сообщение об этом флешмобе появилось в группе ВГГС соцсети Вконтакте.
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