В Воткинске составили из почти ста автомобилей ёлку

В больнице умер водитель ВАЗа перевернувшегося на дороге Можга - Вавож
30-летний пассажир скончался на месте ДТП в Удмуртии (921)
Реалити-шоу с новорожденными щенками Хаски снова запустили их заводчики в Ижевске (856)
На Чепецком механическом заводе в Глазове создали производство оксида гафния (424)
За сутки в Удмуртии выявлено 30 пьяных водителей (352)
35 новых автомобилей "Скорой медицинской помощи" поставлены в Удмуртию (281)
В больнице умер водитель ВАЗа перевернувшегося на дороге Можга - Вавож (201)