Завтра в Удмуртии похолодает до -19 °С

Опубликована: 5 Января 2018 г. 14:35



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В ночь на 6 января ожидается -14..-19 °С, днем -10..-15 °С, преимущественно без осадков. "С 7 января произойдет перестройка атмосферных полей, над Удмуртией установится циклоническая циркуляция - ветреная, временами снежная погода, а температура воздуха повысится", - уточнили синоптики.