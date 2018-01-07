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Завтра в Удмуртии похолодает до -19 °С
Опубликована: 5 Января 2018 г. 14:35 Сегодня, 5 января, в дневное время в Удмуртии ожидается преимущественно сухая и тихая погода, температура воздуха составит -8..-13 °С. По сообщению пресс-службы республиканского Гидрометцентра, завтра будет еще холоднее.
В ночь на 6 января ожидается -14..-19 °С, днем -10..-15 °С, преимущественно без осадков. "С 7 января произойдет перестройка атмосферных полей, над Удмуртией установится циклоническая циркуляция - ветреная, временами снежная погода, а температура воздуха повысится", - уточнили синоптики.
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