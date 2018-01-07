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Бутылка водки стоимостью 1,3 миллиона долларов найдена в Дании
Опубликована: 6 Января 2018 г. 11:05 Полиция Дании обнаружила бутылку водки стоимостью $1,3 млн, которая была похищена в среду, 3 января. Она найдена выпитой на строительной площадке в Шарлоттенлунде к северу от Копенгагена. В полиции собираются ее обследовать.
Об обнаружении бутылки также рассказал владелец заведения, из которого она была похищена, Бриан Ингеберг. Он заявил в комментарии изданию Ekstra Bladet, что бутылка оказалась пустой. Ингеберг добавил, что доволен тем, что она нашлась.
Бутылку похитили неизвестные из заведения Café 33 в Копенгагене. Камеры наблюдения зафиксировали, но узнать его невозможно.
Шестилитровая бутылка «Руссо-Балт» была украшена золотом, серебром и бриллиантами. Ингеберг рассказывал, что эта бутылка фигурировала в одном из эпизодов сериала «Карточный домик», сообщает РБК.
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