Автолюбителей Удмуртии предупреждают о сильном снегопаде

Опубликована: Сегодня 14:51

фото: dorinfo.ru
ГИБДД МВД по Удмуртии предупреждает об изменении условий дорожного движения. По сведениям метеорологов сегодня и завтра прогнозируется обильный  снегопад, возможно образование снежного наката и гололедица. 8 января ожидается усиление западного ветра до 11-16 м/с.

Водителям необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, обязательно учитывать состояние дороги и видимость в направлении движения. Не рекомендуется выполнять обгоны при наличии встречного транспорта, даже при наличии достаточного расстояния до него.

Населению рекомендуется:

1. Держать включенными радиоприемники, телевизоры, следить за новостными блоками и передаваемой информацией для населения.

2. В помещениях закрыть оконные рамы и форточки.

3. Подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи).

4. Участникам дорожного движения быть внимательными, соблюдать бдительность при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановок общественного транспорта.

5. Автовладельцам правильно выбирать места парковки транспортных средств, возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш зданий.

6. Водителям соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью на участках дорог, где сильный боковой ветер может привести к потере устойчивости и управляемости транспортного средства (зоны обозначены предупреждающим знаком «Боковой ветер»).

7. Обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, увидев оборванные провода, сообщить в ЕДДС МО или по телефону 112 о месте обрыва.Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

8. Подготовить автономные источники питания (мощностью не менее 2,5 кВт), создать необходимый запас кабельной продукции для обеспечения электроснабжением частного хозяйства, согласно требованиям технологического присоединения, выданным специализированной организацией.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101).



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