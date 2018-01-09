Сотрудники МВД по Удмуртии обеспечили правопорядок в Рождество Христово

Опубликована: 7 Января 2018 г. 16:18



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В праздничных мероприятиях приняло участие около 30 тыс человек, из них более 13 тыс человек - в Ижевске.На охрану общественного порядка задействовалось 800 сотрудников полиции, а также 150 сотрудников частных охранных организаций, добровольных народных дружинников и казаков. Нарушений общественного порядка допущено не было.