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Сотрудники МВД по Удмуртии обеспечили правопорядок в Рождество Христово
Опубликована: 7 Января 2018 г. 16:18 В ночь с 6 на 7 января на территории 92 населенных пунктов Удмуртии в 121 храме, церкви и молитвенном доме Удмуртских епархиальных управлений Русской Православной Церкви Московского патриархата проведены богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова.
В праздничных мероприятиях приняло участие около 30 тыс человек, из них более 13 тыс человек - в Ижевске.
На охрану общественного порядка задействовалось 800 сотрудников полиции, а также 150 сотрудников частных охранных организаций, добровольных народных дружинников и казаков. Нарушений общественного порядка допущено не было.