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Трое человек погибли на дорогах Удмуртии в новогодние праздники
Опубликована: Сегодня 09:07 На дорогах Удмуртии за время новогодних каникул произошли 22 аварии. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на аппаратном совещании органов госвласти сообщил министр внутренних дел республики Александр Первухин.
По его словам, 31 человек в этих ДТП получили травмы, трое погибли по вине пьяных водителей. Также, благодаря бдительным гражданам, правоохранительным органам удалось задержать 44 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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