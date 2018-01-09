Трое человек погибли на дорогах Удмуртии в новогодние праздники

Опубликована: Сегодня 09:07



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

По его словам, 31 человек в этих ДТП получили травмы, трое погибли по вине пьяных водителей. Также, благодаря бдительным гражданам, правоохранительным органам удалось задержать 44 водителей в состоянии алкогольного опьянения.