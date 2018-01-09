За кражу аккумулятора несовершеннолетним ижевским студентам грозит до 5 лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 10:11



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В дежурную часть полиции обратилась 38-летняя ижевчанка. Женщина сообщила, что из ее автомобиля, припаркованного у одного из домов по ул. Т. Барамзиной, похищен аккумулятор. На розыск оперативно были ориентированы ближайшие дежурные наряды полиции.Сотрудники ППС обратили внимание на двух подозрительных молодых людей, у которых при себе был аккумулятор. Объяснить, откуда он, подозреваемые не смогли. Злоумышленники, 17-летние учащиеся техникума, задержаны. Похищенное изъято.