Семь человек получили травмы в ДТП в Шарканском районе

Опубликована: Сегодня 11:16

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Удмуртии семь человек получили травмы в ДТП, произошедшем 7 января в 14.40 на 25 км автодороги «Воткинск – Шаркан». В ГИБДД отметили, что от серьезных травм несовершеннолетнюю девочку спас пристегнутый ремень безопасности.

Водитель автомобиля «Шевроле Авео» - мужчина 1955 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива», под управлением мужчины 1953 года рождения.

В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести водитель «Нивы» и его пассажиры: женщины – 1958 и 1960 годов рождения, девушка 1991 года рождения и девочка 2009 года рождения. Пассажиры автомобиля «Шевроле Авео», женщины 1959 и 1980 годов рождения, также получили травмы и были госпитализированы.
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