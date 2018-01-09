Семь человек получили травмы в ДТП в Шарканском районе

Опубликована: Сегодня 11:16



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «Шевроле Авео» - мужчина 1955 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива», под управлением мужчины 1953 года рождения.В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести водитель «Нивы» и его пассажиры: женщины – 1958 и 1960 годов рождения, девушка 1991 года рождения и девочка 2009 года рождения. Пассажиры автомобиля «Шевроле Авео», женщины 1959 и 1980 годов рождения, также получили травмы и были госпитализированы.