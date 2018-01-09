Жительница Украины избила соседку двумя гусями

Опубликована: Сегодня 13:30



фото: newshub.co.nz фото: newshub.co.nz

Конфликт между сторонами произошел из-за тех самых гусей. Домашняя птица просто зашла на чужой огород, что и стало причиной ссоры. Женщина, которая получила несколько ударов по лицу домашней птицей, подала в суд на свою обидчицу. В районном суде Харькова уже прошло первое слушание по этому необычному делу. Подробности бытового разбирательства рассказала адвокат, которой пришлось защищать обвиняемую Любовь Леонидовну."Попалось мне шикарное дело. Подрались две соседки, взаимные легкие телесные, и в обвинительном акте моя подзащитная наносила удары соседке гусями. Живыми. В экспертизе написали "тупые твердые предметы ограниченной поверхности, которыми могли быть части тела гусей ", – поделилась адвокат. Потерпевшая получила удар по лицу сначала одним гусем, затем удар по лицу другим гусем. После этого Любовь отпустила гусей, которые от полученных увечий умерли, и продолжила наносить удары кулаками."Несмотря на то, что потерпевшая получила два удара гусями по два килограмма каждый с широким замахом из-за плеча, она осталась стоять на месте, а ей, между прочим, 60 лет. Подзащитную зовут Любовь, и поэтому дело получает условное название "Любовь и гуси", – рассказала адвокат потерпевшей.