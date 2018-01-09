Житель Ижевска на ВАЗе протаранил трамвай

Опубликована: Сегодня 14:37



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Произошло ДТП 7 января в 22.44 напротив дома №35 по улице Маяковского. 23-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и выехал на трамвайные пути, где столкнулся со встречным трамваем «Т-3к».В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы. В ГИБДД отметили, что на автомобиле была установлена неошипованная резина, что негативным образом сказалось на управляемости автомобилем. Кроме того, ремень водителя был пристегнут за спиной, в нарушение требования ПДД.