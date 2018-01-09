Житель Ижевска на ВАЗе протаранил трамвай

Опубликована: Сегодня 14:37

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Житель Ижевска за рулем отечественной легковушки протаранил трамвай. Молодой человек не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути.

Произошло ДТП 7 января в 22.44 напротив дома №35 по улице Маяковского. 23-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и выехал на трамвайные пути, где столкнулся со встречным трамваем «Т-3к».

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы. В ГИБДД отметили, что на автомобиле была установлена неошипованная резина, что негативным образом сказалось на управляемости автомобилем. Кроме того, ремень водителя был пристегнут за спиной, в нарушение требования ПДД.



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