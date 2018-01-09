Двухгодовалый мальчик умер в детской поликлинике Ижевска

Опубликована: Сегодня 15:43

фото: dneprovec.by
По факту смерти ребенка в детской поликлинике №5 Ижевска следователи начали проверку. Предварительно причиной смерти двухгодовалого мальчика явилась пневмония.

Родители ребенка 7 января обратились в детскую поликлинику №5. За неделю до этого у мальчика поднялась температура, появился кашель. С этими симптомами родители мальчика в период с 30 декабря по 7 января неоднократно обращались как в эту поликлинику, так и другие медицинские учреждения, в том числе республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу №6.

В тот день в поликлинике состояние ребенка резко ухудшилось. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако проведенные реанимационные мероприятия не принесли результата, ребенок скончался. Предварительно причиной его смерти явилась пневмония.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изъята медицинская амбулаторная карта ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будут проанализированы данные о качестве оказанной ребенку медицинской помощи и ее соответствии установленным стандартам, с учетом чего действия врачей получат надлежащую юридическую оценку.
Загрузка...
Теги
Балезино зоопарк кино мода Интернет лес дети здоровье долг ГИБДД бизнес выборы ветеран ДТП пенсия Владимир Путин Новый год/Рождество Госсовет УР Александр Волков ЖКХ Москва Можга Дмитрий Медведев полиция инвалид Украина прокуратура вода суд животные хоккей транспорт депутат ГЖД физкультура творчество преступление молодежь фестиваль траур убийство Ижевск праздник музыка рейтинг Сарапул Завьялово Ува штраф занятость строительство дороги свадьба Ижавто бюджет видео технологии телевидение Воткинск религия погода МВД выставка правительство Глазов образование медицина Игра алкоголь финансы торговля самолет туризм Малая Пурга наркотики пристав ремонт пожар терроризм оружие школа СКП природа армия США спортсмен СМИ розыск банк семья Голливуд промышленность ИжГТУ Россия Удмуртия звезда безопасность МЧС футбол конкурс
Все теги
Яндекс.Погода