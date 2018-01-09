Двухгодовалый мальчик умер в детской поликлинике Ижевска

Опубликована: Сегодня 15:43



фото: dneprovec.by фото: dneprovec.by

Родители ребенка 7 января обратились в детскую поликлинику №5. За неделю до этого у мальчика поднялась температура, появился кашель. С этими симптомами родители мальчика в период с 30 декабря по 7 января неоднократно обращались как в эту поликлинику, так и другие медицинские учреждения, в том числе республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу №6.В тот день в поликлинике состояние ребенка резко ухудшилось. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако проведенные реанимационные мероприятия не принесли результата, ребенок скончался. Предварительно причиной его смерти явилась пневмония.На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изъята медицинская амбулаторная карта ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будут проанализированы данные о качестве оказанной ребенку медицинской помощи и ее соответствии установленным стандартам, с учетом чего действия врачей получат надлежащую юридическую оценку.