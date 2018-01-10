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Во время новогодних праздников в Удмуртии погибли 19 человек
Опубликована: 9 Января 2018 г. 16:51 Во время новогодних праздников в Удмуртии погибли 19 человек. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти сообщил министр внутренних дел Александр Первухин, пишет Сусанин.
По словам министра, с начала года в регионе совершено 167 преступлений, в том числе 3 убийства, 3 факта умышленного причинения вреда здоровью, 11 грабежей, 73 кражи и другие противоправные действия. «Все убийства совершены на почве употребления алкоголя, во время семейных конфликтов», - отметил Первухин.
Глава республики Александр Бречалов попросил руководителя администрации главы и правительства Удмуртии подготовить к началу февраля республиканскую программу по профилактике алкоголизма и наркомании.
Всего за праздники в Удмуртии произошло 24 пожара, где погибло 4 человека, и 22 ДТП с 40 пострадавшими с тремя погибшими.
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