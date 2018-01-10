Во время новогодних праздников в Удмуртии погибли 19 человек

Опубликована: 9 Января 2018 г. 16:51

фото: 161.ru
Во время новогодних праздников в Удмуртии погибли 19 человек. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти сообщил министр внутренних дел Александр Первухин, пишет Сусанин.

По словам министра, с начала года в регионе совершено 167 преступлений, в том числе 3 убийства, 3 факта умышленного причинения вреда здоровью, 11 грабежей, 73 кражи и другие противоправные действия. «Все убийства совершены на почве употребления алкоголя, во время семейных конфликтов», - отметил Первухин.

Глава республики Александр Бречалов попросил руководителя администрации главы и правительства Удмуртии подготовить к началу февраля республиканскую программу по профилактике алкоголизма и наркомании.

Всего за праздники в Удмуртии произошло 24 пожара, где погибло 4 человека, и 22 ДТП с 40 пострадавшими с тремя погибшими.



Загрузка...
Теги
Малая Пурга ДТП торговля штраф Владимир Путин медицина природа конкурс семья траур ветеран Россия армия МЧС Новый год/Рождество вода долг ремонт пристав дети Александр Волков туризм полиция фестиваль СМИ технологии праздник религия Ижавто строительство наркотики Балезино терроризм промышленность депутат лес Дмитрий Медведев убийство ЖКХ звезда Ижевск СКП финансы школа транспорт Воткинск Москва Госсовет УР преступление кино футбол инвалид спортсмен Завьялово Удмуртия Ува физкультура правительство Украина бюджет здоровье видео оружие хоккей занятость Сарапул Голливуд Можга мода самолет ГЖД алкоголь банк Интернет суд выставка Глазов животные бизнес свадьба музыка ГИБДД безопасность пожар МВД погода образование творчество телевидение Игра пенсия выборы зоопарк дороги ИжГТУ рейтинг молодежь розыск прокуратура США
Все теги
Яндекс.Погода