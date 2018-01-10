Штат Госавтоинспекции уменьшился с 1 января на 10 тыс человек

Опубликована: 9 Января 2018 г. 18:02

фото: ob-zor.ru
Указом российского президента численность Госавтоинспекции сокращена с 1 января на 10 тыс. единиц. Как пишет RT, об этом заявили в пресс-службе МВД России.

«Штатная численность органов внутренних дел России с 1 января 2018 года уменьшена на 10 тыс. единиц. Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под сокращение не подпадают должности, которые предназначены для «совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».


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