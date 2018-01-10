Штат Госавтоинспекции уменьшился с 1 января на 10 тыс человек

Опубликована: 9 Января 2018 г. 18:02



фото: ob-zor.ru фото: ob-zor.ru

«Штатная численность органов внутренних дел России с 1 января 2018 года уменьшена на 10 тыс. единиц. Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД», — говорится в сообщении.Отмечается, что под сокращение не подпадают должности, которые предназначены для «совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».