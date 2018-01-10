Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: abonewscast.com фото: abonewscast.com

Помимо Amazon, миллиардер обладает издательским домом The Washington Post и частным аэрокосмическим агентством Blue Origin. На сегодняшний день одна акция Интернет-платформы Amazon.com оценивается в 1246 долларов, и это - исторический максимум для бизнеса такого рода. Всего Джеффу Безосу принадлежат 79 миллионов акций.Второе место в рейтинге богачей занимает создатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 93,3 млрд долларов. Третье - инвестор Уоррен Баффет и 87,2 млрд долларов. Далее следует создатель Facebook Марк Цукерберг , его капитал - 77,5 млрд долларов.