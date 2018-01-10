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Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории
Опубликована: Сегодня 08:30 Основатель Amazon.com Джефф Безос стал наибогатейшим человеком в мире. Как передает RG со ссылкой на Bloomberg, на начало года его капиталы достигли 105,1 млрд долларов.
Помимо Amazon, миллиардер обладает издательским домом The Washington Post и частным аэрокосмическим агентством Blue Origin. На сегодняшний день одна акция Интернет-платформы Amazon.com оценивается в 1246 долларов, и это - исторический максимум для бизнеса такого рода. Всего Джеффу Безосу принадлежат 79 миллионов акций.
Второе место в рейтинге богачей занимает создатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 93,3 млрд долларов. Третье - инвестор Уоррен Баффет и 87,2 млрд долларов. Далее следует создатель Facebook Марк Цукерберг , его капитал - 77,5 млрд долларов.
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