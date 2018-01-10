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Жителя Удмуртии будут принудительно лечить после надругательства над дочерью
Опубликована: Сегодня 09:32 Жителя Сарапульского района принудительно будут лечить после того, как он надругался над собственной дочерью. 33-летнего мужчину признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Как установлено следствием и судом, мужчина в 2013 году незаконно получил права на управление автомобилем, скрыв от врача-психиатра наличие психического заболевания. Днем 23 июля 2017 года мужчина на личном автомобиле вывез супругу и дочь на р. Кама, где отвел дочь в безлюдное место и надругался над ней.
Судебной экспертизой мужчина признан невменяемым. Решением суда к нему применены принудительные меры медицинского характера.
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