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В Удмуртии разыскивают 17-летнюю Быкову Катю
Опубликована: Сегодня 10:41 В селе Гольяны пропала 17-летняя Быкова Катя. Девушка ушла из дома ранним утром 10 января, пока все спали. Перед уходом она написала прощальную записку.
Приметы: рост 163 см, волосы темно-русые ниже плеч. Была одета в черную куртку, черные полуботинки, темные джинсы. Могла уехать на попутке в сторону Ижевска.
Если вы располагаете информацией о местонахождении девушки, просьба незамедлительно сообщить по телефону горячей линии ПСО Регион 18: 8-951-195-29-71, либо в полицию, по тел. 02 (с моб. 102).
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