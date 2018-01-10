В Удмуртии разыскивают 17-летнюю Быкову Катю

Опубликована: Сегодня 10:41

фото: vk.com/psoregion18
В селе Гольяны пропала 17-летняя Быкова Катя. Девушка ушла из дома ранним утром 10 января, пока все спали. Перед уходом она написала прощальную записку.

Приметы: рост 163 см, волосы темно-русые ниже плеч. Была одета в черную куртку, черные полуботинки, темные джинсы. Могла уехать на попутке в сторону Ижевска.

Если вы располагаете информацией о местонахождении девушки, просьба незамедлительно сообщить по телефону горячей линии ПСО Регион 18: 8-951-195-29-71, либо в полицию, по тел. 02 (с моб. 102).



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