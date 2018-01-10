Скончался актёр Михаил Державин

Опубликована: Сегодня 11:46

фото: 24smi.org
В Москве скончался народный артист России, старейший актер Театра сатиры Михаил Державин. Об этом сегодня, 10 января, сообщили представители Московского театра сатиры. Артист скончался после продолжительной тяжелой болезни в возрасте 81 года.

В июне 2017 года сообщалось, что у известного актёра и юмориста произошёл сердечный приступ в Институте питания РАМН, где он проходил лечение в отделении сердечно-сосудистой патологии. Державина перевели с диагнозом "инфаркт" в кардиореанимацию одной из московских клиник.

Михаил Державин выступал на театральной сцене с 1959 года, с 1967-го — актёр Театра сатиры в Москве. Он играл в спектаклях по классическим и современным произведениям, в том числе в "Ревизоре", "Вишнёвом саде" и "Тартюфе".

В кино Михаил Державин снимаелся с 1956 года. Он играл в фильмах "Жених из Майами", "Бабник", "Моя морячка", "Настоящий мужчина", "Новый Одеон", "Ночной визит", "Следствие ведут знатоки. Дело 15. Ушёл и не вернулся" и многих других: на его счету десятки ролей в театре и кино.


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