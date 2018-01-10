Двое жителей Ижевска получили травмы на пешеходном переходе

Опубликована: Сегодня 12:52



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Так, в 13.53 напротив дома № 34 по улице Петрова, водитель автомобиля «Дэу» - мужчина, 1960 года рождения, наехал на пешехода – женщину, 1956 года рождения. Она получила травмы.В 15.52, напротив дома №33 улицы 30 лет Победы водитель автомобиля «Ниссан» - пожилой мужчина, 1946 года рождения, сбил пешехода – девушку, 1991 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.