В Ижевске 17-летнему грабителю грозит до 7 лет лишения свободы

Опубликована: Сегодня 14:03



фото: versiya.info фото: versiya.info

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 17-летний незанятый, ранее судимый подросток. По факту грабежа, совершенного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.