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В Ижевске 17-летнему грабителю грозит до 7 лет лишения свободы
Опубликована: Сегодня 14:03 В дежурную часть УМВД России по г.Ижевску обратился 36-летний ижевчанин. Он сообщил, что около поздним вечером у кафе по ул. Советской неизвестные избили его и похитили 25 тыс рублей. При этом потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 17-летний незанятый, ранее судимый подросток. По факту грабежа, совершенного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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