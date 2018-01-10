|
За новогодние праздники в Удмуртии от пиротехники пострадали 34 человека
Опубликована: Сегодня 15:08 За новогодние праздники в Удмуртии от пиротехники пострадали 34 человека, среди них 8 детей. Как пишет информагентство Сусанин, об этом сообщила журналистам замминистра здравоохранения республики Людмила Гузнищева.
«Надо отметить, что по пиротехнике было 34 обращения по Удмуртской Республике. Из них 8 детей обратилось. Один ребенок был госпитализирован. Все остальные лечились амбулаторно», - рассказала Гузнищева.
По ее словам, многие пострадали из-за бенгальских огней. «Видимо, была не очень качественная партия. Были ожоги кистей. Небольшая площадь ожогов, но в основном обращались с такими жалобами. Но больших травм не было», - уточнила Людмила Гузнищева.