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Пропавшую 17-летнюю девушку нашли в Ижевске
Опубликована: Сегодня 16:16 Пропавшую ранним утром в селе Гольяны 17-летнюю девушку нашли в Ижевске. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Регион 18», жизни и здоровью Кати ничего не угрожает.
Напомним, девушка ушла из дома, оставив родным прощальную записку. За несколько часов, благодаря действиям сотрудников полиции и волонтеров, девушку нашли в Ижевске. На вопрос, почему она ушла, девушка ответила, что захотела побыть одна.
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