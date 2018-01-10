Пропавшую 17-летнюю девушку нашли в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:16

фото: vk.com/psoregion18
Пропавшую ранним утром в селе Гольяны 17-летнюю девушку нашли в Ижевске. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Регион 18», жизни и здоровью Кати ничего не угрожает.

Напомним, девушка ушла из дома, оставив родным прощальную записку. За несколько часов, благодаря действиям сотрудников полиции и волонтеров, девушку нашли в Ижевске. На вопрос, почему она ушла, девушка ответила, что захотела побыть одна.



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