Обозленный житель Глазова зарезал соседа в новогодние праздники

Опубликована: 10 Января 2018 г. 17:22

фото: timeskz.kz
Испытывая личные неприязненные отношения к соседу, житель Глазова зарезал его в новогодние праздники. Теперь 63-летнему мужчине, обвиняемому по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), грозит до 15 лет лишения свободы. 

Между обвиняемым и его соседями по многоквартирному дому отношения были натянутыми. В новогодние праздники, накануне случившегося, он употребил спиртные напитки, вооружился ножом и пришел к квартире соседей. Заклеив обзорный глазок, он постучал в дверь. Как только 53-летняя женщина открыла дверь, злоумышленник напал на нее и ножом ударил в грудную клетку. Женщине удалось забежать в одну из комнат.

В это время на ее крики вышел 63-летний супруг, которому обвиняемый нанес семь ножевых ранений. В результате полученных ранений мужчина скончался, а его супруге была оказана медицинская помощь.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Загрузка...
Теги
религия депутат школа безопасность транспорт Интернет Воткинск Дмитрий Медведев строительство мода выставка Москва ГЖД Сарапул здоровье оружие дороги алкоголь терроризм СКП Голливуд дети праздник вода животные Ижавто суд лес промышленность медицина семья пристав технологии звезда Удмуртия кино выборы полиция прокуратура долг инвалид Балезино розыск свадьба туризм МВД Ижевск зоопарк наркотики США бизнес торговля спортсмен Игра пенсия ЖКХ хоккей Ува правительство футбол финансы Владимир Путин штраф Можга ветеран траур пожар конкурс Госсовет УР бюджет природа творчество ГИБДД Малая Пурга Александр Волков занятость погода преступление Глазов армия МЧС ИжГТУ Завьялово Украина физкультура молодежь видео самолет Россия ДТП фестиваль Новый год/Рождество банк музыка телевидение убийство ремонт СМИ образование рейтинг
Все теги
Яндекс.Погода