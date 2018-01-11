Обозленный житель Глазова зарезал соседа в новогодние праздники

Опубликована: 10 Января 2018 г. 17:22



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Между обвиняемым и его соседями по многоквартирному дому отношения были натянутыми. В новогодние праздники, накануне случившегося, он употребил спиртные напитки, вооружился ножом и пришел к квартире соседей. Заклеив обзорный глазок, он постучал в дверь. Как только 53-летняя женщина открыла дверь, злоумышленник напал на нее и ножом ударил в грудную клетку. Женщине удалось забежать в одну из комнат.В это время на ее крики вышел 63-летний супруг, которому обвиняемый нанес семь ножевых ранений. В результате полученных ранений мужчина скончался, а его супруге была оказана медицинская помощь.В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.