Стивена Хокинга обвинили в сексуальных домогательствах

Опубликована: 10 Января 2018 г. 18:34

фото: kirei-goodlooks.info
Американская чернокожая активистка движения «Black lives matter» Салли Стивенсон обвинила учёного Стивена Хокинга в сексуальных домогательствах, сообщает telegraf.lv со ссылкой на FOX News. Стивенсон написала объёмный пост в Facebook, в котором заявила, что Хокинг пытался к ней приставать, когда она публично потребовала от него пожертвовать не менее $500 тысяч на защиту прав ЛГБТ-сообщества и национальных меньшинств.

«Этот человек, возомнивший себя учёным, ответил мне в личной переписке. Он написал, что изучение чёрных дыр ему кажется более перспективной темой, чем решение социальных вопросов, которыми и так в США занимается множество людей. Я думаю, никому не надо объяснять, что это белое дерьмо имело в виду под изучением «чёрной дыры», — заявила она.

По словам Стивенсон, когда она устроила демонстрацию возле дома Хокинга, учёный «несколько раз оскорбительно и грязно смотрел на неё из окна». Теперь против Хокинга поданы иски по обвинению в публичных проявлениях расизма и гомофобии, ему также инкриминируются сексуальные домогательства и нарушение свободы личности. Большинство американцев в соцсетях поддерживают позицию активистки.

«Страшно подумать, что человек, который должен быть примером для окружающих, позволяет себе такое отвратительное поведение. Если у Хокинга есть какие-то заслуги в космонавтике, это не даёт ему права так себя вести», — пишет пользователь Facebook Кристи Оулдсен.

«Америка — страна для всех, а не для такого расистского белого отребья, как Хокинг. Надеюсь, он и его сторонники сгорят в аду», — отмечает координатор Black lives matter в Нью-Джерси Харди Льюис.

«То, что происходит — это террор со стороны белых при попустительстве президента Дональда Трампа. Он такой же угнетатель, как и Хокинг», — сказала конгрессмен от Демократической партии Ненси Ким.


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