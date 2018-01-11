Стивена Хокинга обвинили в сексуальных домогательствах

Опубликована: 10 Января 2018 г. 18:34



фото: kirei-goodlooks.info фото: kirei-goodlooks.info

«Этот человек, возомнивший себя учёным, ответил мне в личной переписке. Он написал, что изучение чёрных дыр ему кажется более перспективной темой, чем решение социальных вопросов, которыми и так в США занимается множество людей. Я думаю, никому не надо объяснять, что это белое дерьмо имело в виду под изучением «чёрной дыры», — заявила она.По словам Стивенсон, когда она устроила демонстрацию возле дома Хокинга, учёный «несколько раз оскорбительно и грязно смотрел на неё из окна». Теперь против Хокинга поданы иски по обвинению в публичных проявлениях расизма и гомофобии, ему также инкриминируются сексуальные домогательства и нарушение свободы личности. Большинство американцев в соцсетях поддерживают позицию активистки.«Страшно подумать, что человек, который должен быть примером для окружающих, позволяет себе такое отвратительное поведение. Если у Хокинга есть какие-то заслуги в космонавтике, это не даёт ему права так себя вести», — пишет пользователь Facebook Кристи Оулдсен.«Америка — страна для всех, а не для такого расистского белого отребья, как Хокинг. Надеюсь, он и его сторонники сгорят в аду», — отмечает координатор Black lives matter в Нью-Джерси Харди Льюис.«То, что происходит — это террор со стороны белых при попустительстве президента Дональда Трампа. Он такой же угнетатель, как и Хокинг», — сказала конгрессмен от Демократической партии Ненси Ким.