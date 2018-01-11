Более 7 млрд рублей взыскали приставы Удмуртии в 2017 году

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: golos-buryatyi.ru
В 2017 году сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике взыскали 7 млрд. 75 млн. рублей, закрыв более одного миллиона исполнительных производств. В пользу физических лиц судебными приставами был взыскан 1 млрд. 418 млн. рублей., в пользу юридических лиц – 3 млрд. 611 млн. рублей.

«В минувшем году взысканная задолженность по налоговым платежам составила 1 млрд. 324 млн. рублей, что на 800 млн. рублей больше по сравнению с прошлым годом. Так одна организация оплатила задолженность по налоговым платежам в размере 143 млн. рублей только после того, как судебный пристав наложил арест на счета и имущество», - сообщил Игорь Наговицын, и.о. главного судебного пристава Удмуртской Республики. Всего взыскано по фискальным платежам 1 млрд. 739 млн. рублей.

Ещё одно важное направление – взыскание задолженности по заработной плате. Всего в 2017 году 2 102 гражданина, благодаря работе судебных приставов Удмуртской Республики, получили заработанные 48 млн. рублей.



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