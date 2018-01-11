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Первый этап чемпионата России по зимним трековым автогонкам пройдёт в Ижевске
Опубликована: Сегодня 09:28 Первый этап чемпионата России по зимним трековым автогонкам пройдёт в Ижевске. Как сообщила «Моей Удмуртии» одна из организаторов Элеонора Егорова, соревнования намечены на 21 января.
«Мы ожидаем 20 гонщиков со всей страны. Соревнования состоятся на ипподроме. На данный момент от Удмуртии подана одна заявка — это Александр Мингалеев, который на первом этапе чемпионата Удмуртии занял третье место. Гонка была достаточно сложной, однако Александр смог получить призовое место. Конечно, ему было сложно бороться с чемпионом России Дмитрием Брагиным. Машина Мингалеева получила повреждения, но он смог завершить заезд и подняться на призовой подиум», — рассказала Егорова.
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