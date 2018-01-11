Первый этап чемпионата России по зимним трековым автогонкам пройдёт в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:28



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«Мы ожидаем 20 гонщиков со всей страны. Соревнования состоятся на ипподроме. На данный момент от Удмуртии подана одна заявка — это Александр Мингалеев, который на первом этапе чемпионата Удмуртии занял третье место. Гонка была достаточно сложной, однако Александр смог получить призовое место. Конечно, ему было сложно бороться с чемпионом России Дмитрием Брагиным. Машина Мингалеева получила повреждения, но он смог завершить заезд и подняться на призовой подиум», — рассказала Егорова.