Жительница Воткинска лишилась чести, украшения и телефона, неудачно сходив в клуб

Опубликована: Сегодня 10:32



фото: 4put.ru фото: 4put.ru

Свою жертву мужчина приметил ночью. Он ходил за очередной партией алкоголя, а она вышла из расположенного неподалеку клуба. 33-летняя местная жительница была в состоянии сильного алкогольного опьянения, чем и воспользовался обвиняемый.Мужчина вызвал такси и привез пьяную незнакомку в квартиру друга. Здесь он изнасиловал ее, а затем снял украшения и похитил мобильный телефон. После приятного времяпрепровождения злоумышленник вызвал такси и отправил женщину из квартиры.В ходе расследования уголовного дела допрошены водители служб такси, установлена квартира, где произошло преступление. Также установлена квартира родственников преступника, где он хранил похищенное у потерпевшей имущество. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы в момент совершения преступления женщина находилась в беспомощном состоянии в результате острой алкогольной интоксикации.