Жительница Воткинска лишилась чести, украшения и телефона, неудачно сходив в клуб

Опубликована: Сегодня 10:32

фото: 4put.ru
За изнасилование и кражу 33-летний житель Воткинска может поплатиться свободой на срок до шести лет. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.

Свою жертву мужчина приметил ночью. Он ходил за очередной партией алкоголя, а она вышла из расположенного неподалеку клуба. 33-летняя местная жительница была в состоянии сильного алкогольного опьянения, чем и воспользовался обвиняемый. 

Мужчина вызвал такси и привез пьяную незнакомку в квартиру друга. Здесь он изнасиловал ее, а затем снял украшения и похитил мобильный телефон. После приятного времяпрепровождения злоумышленник вызвал такси и отправил женщину из квартиры. 

В ходе расследования уголовного дела допрошены водители служб такси, установлена квартира, где произошло преступление. Также установлена квартира родственников преступника, где он хранил похищенное у потерпевшей имущество. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы в момент совершения преступления женщина находилась в беспомощном состоянии в результате острой алкогольной интоксикации.



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