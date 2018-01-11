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Жительница Воткинска лишилась чести, украшения и телефона, неудачно сходив в клуб
Опубликована: Сегодня 10:32 За изнасилование и кражу 33-летний житель Воткинска может поплатиться свободой на срок до шести лет. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.
Свою жертву мужчина приметил ночью. Он ходил за очередной партией алкоголя, а она вышла из расположенного неподалеку клуба. 33-летняя местная жительница была в состоянии сильного алкогольного опьянения, чем и воспользовался обвиняемый.
Мужчина вызвал такси и привез пьяную незнакомку в квартиру друга. Здесь он изнасиловал ее, а затем снял украшения и похитил мобильный телефон. После приятного времяпрепровождения злоумышленник вызвал такси и отправил женщину из квартиры.
В ходе расследования уголовного дела допрошены водители служб такси, установлена квартира, где произошло преступление. Также установлена квартира родственников преступника, где он хранил похищенное у потерпевшей имущество. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы в момент совершения преступления женщина находилась в беспомощном состоянии в результате острой алкогольной интоксикации.
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