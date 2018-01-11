Певец Рикки Мартин женился на своем бойфренде

Опубликована: Сегодня 11:37



фото: womanadvice.ru фото: womanadvice.ru

«Мы обменялись клятвами, подписали все документы, которые должны были подписать, брачный контракт и все остальное», — сказал Мартин, отвечая на вопрос журналистов.

Новобрачные планируют устроить трехдневное торжество, однако пока не знают, где оно пройдет.