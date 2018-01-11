Житель Воткинска со школьниками украл терминал оплаты

Опубликована: Сегодня 12:44



фото: ekonomim24.ru фото: ekonomim24.ru

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых – 29-летний неработающий, ранее судимый мужчина и двое учащихся школы 2000 г.р. и 2002 г.р. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, с несовершеннолетних соучастников преступления взята подписка о невыезде.За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.