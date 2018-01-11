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Житель Воткинска со школьниками украл терминал оплаты
Опубликована: Сегодня 12:44 В дежурную часть Воткинска поступило сообщение о том, что около 10.00 неизвестные лица похитили из тамбура магазина по ул. 1-е Мая терминал оплаты. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленники перенесли терминал за соседний дом, где с помощью инструмента вскрыли и похитили 21 тыс рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых – 29-летний неработающий, ранее судимый мужчина и двое учащихся школы 2000 г.р. и 2002 г.р. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, с несовершеннолетних соучастников преступления взята подписка о невыезде.
За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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