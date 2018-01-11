Жительница Ижевска оказалась в больнице после наезда «ГАЗели»

Опубликована: Сегодня 13:53

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Жительница Ижевска получила травмы, оказавшись под колесами «ГАЗели». По сообщению первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, произошло ДТП 10 января в 6.45 минут, напротив дома № 2 «а» по улице Автозаводская.

Водитель автомобиля «ГАЗ» - мужчина, 1967 года рождения, при движении задним ходом, наехал на пешехода – женщину, 1974 года рождения. В результате ДТП пешехода с полученными травмами госпитализировали.



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