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Жительница Ижевска оказалась в больнице после наезда «ГАЗели»
Опубликована: Сегодня 13:53 Жительница Ижевска получила травмы, оказавшись под колесами «ГАЗели». По сообщению первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, произошло ДТП 10 января в 6.45 минут, напротив дома № 2 «а» по улице Автозаводская.
Водитель автомобиля «ГАЗ» - мужчина, 1967 года рождения, при движении задним ходом, наехал на пешехода – женщину, 1974 года рождения. В результате ДТП пешехода с полученными травмами госпитализировали.
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