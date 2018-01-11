Жительница Ижевска оказалась в больнице после наезда «ГАЗели»

Опубликована: Сегодня 13:53



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «ГАЗ» - мужчина, 1967 года рождения, при движении задним ходом, наехал на пешехода – женщину, 1974 года рождения. В результате ДТП пешехода с полученными травмами госпитализировали.