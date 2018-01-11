Группе поддержки хоккейного клуба «Ижсталь» запретили выступать

Опубликована: Сегодня 16:08

фото: instagram.com/gp_izhstal
Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» больше не увидят группу поддержки на матчах. На данный момент непонятно, временное это решение или сцена за воротами будет пустовать до конца сезона.

«Нас просто оповестили, что мы не выходим больше. Конкретных подробностей - почему, я не знаю и сказать не могу, к сожалению. Сегодня наш руководитель сказала, что пока не танцуем», - рассказала одна из танцовщиц корреспонденту «Сусанина».

Девушки, которые входят в состав группы поддержки, радуют зрителей своими выступлениями на протяжении нескольких сезонов. «Девочки танцуют несколько лет, мы очень переживаем и расстраиваемся, что не можем поддерживать команду так, как мы это умеем», - рассказали «Сусанину».



Загрузка...
Теги
терроризм творчество торговля футбол ремонт телевидение финансы Удмуртия Александр Волков СМИ физкультура безопасность убийство ГЖД полиция бюджет лес Украина штраф выборы Госсовет УР депутат дети дороги занятость банк ДТП фестиваль семья промышленность спортсмен розыск звезда рейтинг Россия конкурс религия музыка СКП долг инвалид туризм траур медицина зоопарк алкоголь ГИБДД Глазов Голливуд Ижавто выставка пожар Игра правительство строительство природа мода Воткинск самолет хоккей пристав МВД праздник Интернет пенсия Балезино Ува МЧС школа суд наркотики Дмитрий Медведев Москва вода животные Ижевск ЖКХ Сарапул оружие бизнес ИжГТУ армия США Новый год/Рождество здоровье кино молодежь транспорт погода технологии свадьба Можга видео Малая Пурга Завьялово прокуратура преступление образование Владимир Путин ветеран
Все теги
Яндекс.Погода