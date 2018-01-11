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Группе поддержки хоккейного клуба «Ижсталь» запретили выступать
Опубликована: Сегодня 16:08 Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» больше не увидят группу поддержки на матчах. На данный момент непонятно, временное это решение или сцена за воротами будет пустовать до конца сезона.
«Нас просто оповестили, что мы не выходим больше. Конкретных подробностей - почему, я не знаю и сказать не могу, к сожалению. Сегодня наш руководитель сказала, что пока не танцуем», - рассказала одна из танцовщиц корреспонденту «Сусанина».
Девушки, которые входят в состав группы поддержки, радуют зрителей своими выступлениями на протяжении нескольких сезонов. «Девочки танцуют несколько лет, мы очень переживаем и расстраиваемся, что не можем поддерживать команду так, как мы это умеем», - рассказали «Сусанину».
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