Людмила Гуляшинова уволилась с поста руководителя общественной палаты Ижевска

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: nmm-izhevsk.ru
Людмила Гуляшинова, руководитель Общественной палаты Ижевска, решила уйти со своего поста. Такое решение она приняла в четверг, 12 января.

«Скандально известная руководитель Общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова написала заявление о сложение полномочий. Это решение произошло потому, что Людмила Ивановна решила все свои вопросы бизнеса», - гласит сообщение в Телеграмм-канале «Не Могу Молчать».

В начале октября 13 из 33 членов Общественной палаты попросили Людмилу Гуляшинову и Сергея Зайчикова временно покинуть посты соответственно председателя и заместителя председателя. Такая просьба была связана с негативом, который возник вокруг бизнеса Гуляшиновой и «Производственного треста банно-прачечного хозяйства». Неприятная ситуация развернулась вокруг дольщиков жилого комплекса «Акварель». Тогда компания «Арт-Мастер», которая начинала его строительство, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Было решено сменить застройщика на «Рент-Инвест» под руководством Людмилы Гуляшиновой.
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