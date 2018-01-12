Завтра в Удмуртии будет еще холоднее

Опубликована: Сегодня 09:27

фото: wallhere.com
Пятница, 12 января, стала самым холодным в Удмуртии днем в этом году. Ночью температура воздуха опускалась до -19, -24 градусов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, сегодня днем столбики термометров покажут до -20 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Ещё холоднее будет в ночь на субботу — местами до -26 градусов. В последующем дневные температуры будут немного выше, а в начале следующей недели существенно потеплеет.
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