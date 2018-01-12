Завтра в Удмуртии будет еще холоднее

Опубликована: Сегодня 09:27



фото: wallhere.com фото: wallhere.com

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, сегодня днем столбики термометров покажут до -20 градусов. Осадков при этом не ожидается.Ещё холоднее будет в ночь на субботу — местами до -26 градусов. В последующем дневные температуры будут немного выше, а в начале следующей недели существенно потеплеет.