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Завтра в Удмуртии будет еще холоднее
Опубликована: Сегодня 09:27 Пятница, 12 января, стала самым холодным в Удмуртии днем в этом году. Ночью температура воздуха опускалась до -19, -24 градусов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, сегодня днем столбики термометров покажут до -20 градусов. Осадков при этом не ожидается.
Ещё холоднее будет в ночь на субботу — местами до -26 градусов. В последующем дневные температуры будут немного выше, а в начале следующей недели существенно потеплеет.
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