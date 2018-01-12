Интернет-приложение сделает секс законным

Опубликована: Сегодня 10:32



фото: smootrim.ru фото: smootrim.ru

Сервис под названием LegalFling предлагает пользователям перед совершением полового акта отправить запрос партнеру, чтобы удостовериться, что желание обоюдное. Кроме того, приложение помогает официально оформить согласие на секс, а в случае обвинений в домогательстве использовать его как подтверждение своей невиновности.В описании сказано, что кнопка «Согласиться» юридически обязывает партнера следовать правилам, указанным в профиле пользователя. Среди них — согласие на съемку, использование средств контрацепции, отсутствие венерических заболеваний, употребление нецензурной брани во время акта и допустимость использования приемов из БДСМ. Выбор кнопки «Отказ» также может быть использовать в юридических спорах, уверяют разработчики.Сервис работает на основе блокчейна, поэтому все действия сохраняются и не могут быть исправлены.Отмечается, что на фоне громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами, приложение может быть особенно актуально. К примеру, в конце декабря В Швеции узаконили пункт, согласно которому мужчин могут привлечь к ответственности, если тот перед сексом не получил явного согласия от партнерши.