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Интернет-приложение сделает секс законным
Опубликована: Сегодня 10:32 В сети появилось приложение, которое помогает узаконить согласие на секс с партнером. Об этом пишет Lenta со ссылкой на Metro.
Сервис под названием LegalFling предлагает пользователям перед совершением полового акта отправить запрос партнеру, чтобы удостовериться, что желание обоюдное. Кроме того, приложение помогает официально оформить согласие на секс, а в случае обвинений в домогательстве использовать его как подтверждение своей невиновности.
В описании сказано, что кнопка «Согласиться» юридически обязывает партнера следовать правилам, указанным в профиле пользователя. Среди них — согласие на съемку, использование средств контрацепции, отсутствие венерических заболеваний, употребление нецензурной брани во время акта и допустимость использования приемов из БДСМ. Выбор кнопки «Отказ» также может быть использовать в юридических спорах, уверяют разработчики.
Сервис работает на основе блокчейна, поэтому все действия сохраняются и не могут быть исправлены.
Отмечается, что на фоне громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами, приложение может быть особенно актуально. К примеру, в конце декабря В Швеции узаконили пункт, согласно которому мужчин могут привлечь к ответственности, если тот перед сексом не получил явного согласия от партнерши.
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