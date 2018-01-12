Растлившему трех девочек жителю Воткинска грозит до 20 лет заключения

Опубликована: Сегодня 11:37



фото: om-saratov.ru фото: om-saratov.ru

С лета 2012 года до июля 2017 года обвиняемый ездил в гости к дальним родственникам, проживающим в Чайковском и Ижевске, а также одном из населенных пунктов Воткинского района. Мужчина оставался там ночевать и в это время совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей хозяев. Его жертвами стали три девочки в возрасте 4 года, 5 и 9 лет. Педофил снимал все происходящее на видео, которое потом показывал другим потерпевшим.Информация о происшедшем поступила в правоохранительные органы после того, как одна из девочек рассказала обо всём родителям. Подозреваемый был в тот же день задержан и заключен под стражу. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила, что мужчина страдает педофилией.