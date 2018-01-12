В Ижевске неизвестные срезали 29 м изоляции с теплотрассы

Опубликована: Сегодня 12:44

фото: пресс-служба УКС
На территории школы № 60 по улице Тверской в Ленинском районе Ижевска неизвестные срезали 29 метров новой теплоизоляционной «обшивки» с наземных теплотрасс. Обстоятельства инцидента теперь выясняют правоохранительные органы и компания «Удмуртские коммунальные системы».

факт отсутствия изоляционного покрытия был выявлен 9 января. При этом работы по замене теплоизоляции на этом участке сетей завершены всего полмесяца назад – 26 декабря 2017 года. Применен современный инновационный материал, который имеет высокие теплоизоляционные характеристики. Новую изоляцию фактически срезали, оголив трубы на участке протяженностью 29 метров. Теплоснабжающей компании ООО «УКС» нанесен материальный ущерб – по предварительным подсчетам около 90 тыс. рублей.

Правоохранители надеются найти виновных с помощью записей с наружных камер видеонаблюдения. Злоумышленникам придется возместить ущерб и предстать перед судом.
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