Ижевчанин за рулем автобуса насмерть сбил пешехода в Башкортостане

Опубликована: 12 Января 2018 г. 13:52



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56-летний водитель из Ижевска управлял автобусом «ГОЛАЗ» с 25 пассажирами на борту. Не справившись с управлением, он наехал на 56-летнего уфимца, стоявшего на краю проезжей части. После этого автобус ударил остановившуюся «Нексию».Транспортные средства получили механические повреждения. Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии,