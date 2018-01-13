Ижевчанин за рулем автобуса насмерть сбил пешехода в Башкортостане

Опубликована: 12 Января 2018 г. 13:52

фото: 02.мвд.рф
Житель Ижевска на автобусе насмерть сбил пешехода. По сообщению УГИБДД МВД по Республике Башкортостан, произошло ДТП вчера, 11 января, на 20 км автодороги Уфа-Оренбург.

56-летний водитель из Ижевска управлял автобусом «ГОЛАЗ» с 25 пассажирами на борту. Не справившись с управлением, он наехал на 56-летнего уфимца, стоявшего на краю проезжей части. После этого автобус ударил остановившуюся «Нексию».

Транспортные средства получили механические повреждения. Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии,


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