Бизнесмен купил Сарапульскую ТЭЦ для майнинга криптовалют

Опубликована: 12 Января 2018 г. 14:59

фото: tplusgroup.ru
Предприниматель купил Сарапульскую ТЭЦ  для майнинга криптовалют. Как пишут Известия, в России это первый случай приобретения частными инвесторами электростанций для майнинга.

Бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму. «В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг», – цитирует издание Колесника.


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