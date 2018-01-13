Бизнесмен купил Сарапульскую ТЭЦ для майнинга криптовалют

Опубликована: 12 Января 2018 г. 14:59



фото: tplusgroup.ru фото: tplusgroup.ru

Бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму. «В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг», – цитирует издание Колесника.