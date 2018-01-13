Раком и с коньяком: как майор полиции удивила Урал

Опубликована: 12 Января 2018 г. 16:04

фото: facebook.com
Участковый уполномоченный из Алапаевска, майор полиции Анастасия Дударева поразила жителей Урала своей раскованностью. Как пишет LIFE!, женщина выложила на своей странице в соцсети фото фривольного характера.

На фотографиях Дударева в нижнем белье без всякого стеснения демонстрирует раскованные позы. На других кадрах на майоре больше одежды, однако от этого девушка не теряет в своей обольстительности. Рассказавшая общественности о даме местный блогер Валентина Гофенберг подписала кадры "Полиция раком" и "Голые и смешные алапаевские майоры".

В силовом главке довольно жёстко отреагировали на скандал вокруг полицейского. Особое возмущение у главы ведомства вызвало фото девушки с бутылкой коньяка в обнимку. Врио начальника ГУ МВД области поручил провести служебную проверку и дать оценку действиям любительницы делать фотосессии в обнимку с алкоголем. Кроме того, разговор по этичному поведению как на службе, так и в нерабочее время проведут со всем личным составом руководители территориальных ОВД.

Отметим, что комментировать ситуацию виновница скандала не захотела — она молча удалила наиболее "показательные" фото со своей страницы.

Валентина Гофенберг

"АЛАПАЕВСК АКБАР" доконает меня :УЧАСТКОВЫЙ НИЗКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЖДЁТ ПАТРИАРХА или ПОЛИЦИЯ РАКОМ.Майор Анастасия Дударева в открытом доступе https://vk.com/id59196962 разместила.....



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