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Раком и с коньяком: как майор полиции удивила Урал
Опубликована: 12 Января 2018 г. 16:04 Участковый уполномоченный из Алапаевска, майор полиции Анастасия Дударева поразила жителей Урала своей раскованностью. Как пишет LIFE!, женщина выложила на своей странице в соцсети фото фривольного характера.
На фотографиях Дударева в нижнем белье без всякого стеснения демонстрирует раскованные позы. На других кадрах на майоре больше одежды, однако от этого девушка не теряет в своей обольстительности. Рассказавшая общественности о даме местный блогер Валентина Гофенберг подписала кадры "Полиция раком" и "Голые и смешные алапаевские майоры".
В силовом главке довольно жёстко отреагировали на скандал вокруг полицейского. Особое возмущение у главы ведомства вызвало фото девушки с бутылкой коньяка в обнимку. Врио начальника ГУ МВД области поручил провести служебную проверку и дать оценку действиям любительницы делать фотосессии в обнимку с алкоголем. Кроме того, разговор по этичному поведению как на службе, так и в нерабочее время проведут со всем личным составом руководители территориальных ОВД.
Отметим, что комментировать ситуацию виновница скандала не захотела — она молча удалила наиболее "показательные" фото со своей страницы.
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