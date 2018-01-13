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Автобус с пьяным водителем из Удмуртии задержали на автодороге Уфа-Оренбург
Опубликована: 12 Января 2018 г. 17:58 В восьмом часу вечера на 112 км автодороги Уфа-Оренбург сотрудники ГИБДД остановили автобус «Granbird». Поводом стало нарушение правил маневрирования. За рулем автобуса, двигавшегося из Салавата в сторону Уфы, сидел 51-летний житель Удмуртии.
Пока дорожные полицейские составляли материал об административном правонарушении, у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. В ходе освидетельствования подозрения подтвердились.
Выяснилось, что автобус был направлен руководством предприятия за своими работниками, находившимися в первом автобусе, попавшем в ДТП. Нетрезвый водитель отстранен от управления, транспортное средство помещено на спецстоянку, а пассажирам пришлось добираться до места назначения иными средствами.