"Эктоника" придумала новый проект и сняла матершинный клип

Опубликована: 13 Января 2018 г. 17:59



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Проект "Виртырем" построен на иронии и хулиганстве и говорит языком разговорным, примитивистским и "грязным" (этакий удмурстко-русский "суржик") - в общем, все по удмуртскому лингвистическому хайпу.Виртырем, набитая в кишки забитого животного кровяная каша. Это не милые бабушкины перепечи или попсовые пельмени. Милотой сейчас никого не удивишь. Виртырем - это еще и очевидный фаллический символ. Герои песни - "гажанчики" и "шонер пияшъес" - не испытывают проблем с девушками (в данном контексте даже уместнее слово "телочками"). И этот гиперболизированный мачизм, наглые, сексисткие высказывания из уст Виртырема разрушат все стереотипы, воспеваемые в слащавых песенках о "зэмос воргоронах".Каждые три секунды клипа - это движуха вниз, на самое дно. Туда, где красивые тела пахнут потом, а на уродливых лицах - линии крови. Это днище притягивает и манит своей свободой. Там есть одно правило - никаких правил. Движение вниз - это путь в одну сторону.