Глава Удмуртии Бречалов уволил мэра Воткинска за утрату доверия

Опубликована: Сегодня 15:46

Руководитель Удмуртии Александр Бречалов отправил в отставку главу Воткинска Владимира Перевозчикова с формулировкой «за утрату доверия».

Об это глава республики сообщил в субботу, 13 января на совещании с главами городов, районов и органов власти региона по видеоконференцсвязи. 

Ранее, еще весной 2017 года депутатам Городской думы Воткинска лишь одного голоса не хватило, чтобы выразить недоверие главе города за его работу. Кроме того, в мае Владимиру Перевозчикову пришлось публично опровергать информацию о якобы имевшем место его допросе в Следственном комитете. Перевозчиков даже обратился в полицию с жалобой на распространителей этой информации.  


Теги
бизнес пожар телевидение выборы кино творчество погода прокуратура Балезино образование долг Новый год/Рождество выставка природа молодежь Александр Волков торговля инвалид Ижавто ИжГТУ наркотики дороги розыск Дмитрий Медведев строительство праздник суд технологии мода Владимир Путин Сарапул полиция религия алкоголь хоккей Россия ЖКХ вода медицина Интернет школа США МВД спортсмен дети животные звезда видео транспорт Глазов Ижевск ветеран бюджет штраф здоровье армия Удмуртия рейтинг свадьба СМИ оружие преступление туризм Госсовет УР СКП траур финансы физкультура зоопарк фестиваль конкурс семья правительство пенсия терроризм МЧС Голливуд пристав банк занятость футбол самолет ГИБДД Малая Пурга ДТП безопасность промышленность музыка Москва Игра лес Завьялово убийство Ува депутат Можга Украина ремонт ГЖД Воткинск
Все теги
Яндекс.Погода