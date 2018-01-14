Глава Удмуртии Бречалов уволил мэра Воткинска за утрату доверия

Опубликована: Сегодня 15:46





Об это глава республики сообщил в субботу, 13 января на совещании с главами городов, районов и органов власти региона по видеоконференцсвязи.Ранее, еще весной 2017 года депутатам Городской думы Воткинска лишь одного голоса не хватило, чтобы выразить недоверие главе города за его работу. Кроме того, в мае Владимиру Перевозчикову пришлось публично опровергать информацию о якобы имевшем место его допросе в Следственном комитете. Перевозчиков даже обратился в полицию с жалобой на распространителей этой информации.