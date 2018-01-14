Ульяна Кайшева из Удмуртии стала седьмой на этапе Кубка мира по биатлону

Опубликована: Сегодня 15:26





Старший тренер женской сборной Сергей Коновалов отметил: «К выступлению Ульяны на первом этапе сегодня, безусловно, никаких претензий. Она наконец-то справилась со стрельбой и замечательно шла по трассе, держала скорость и передала эстафету в группе лидеров». В состав женской команды также вошли Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт.По словам Кайшевой, на завершающем круге ей пришлось выложиться по полной, нельзя было расслабиться ни на секунду. Спортсменка передала эстафету восьмой, с отставанием 12.8 секунды.Победу в гонке одержали немки.