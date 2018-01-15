Ижевчанин заплатил в аэропорту 320 тыс рублей, чтобы вылететь с семьей в Турцию

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: r38.fssprus.ru
Житель Ижевска едва не испортил себе и своей семье новогодние каникулы. Оформляя документы в московском аэропорту на вылет, он попал в поле зрения судебных приставов.

Мужчина знал о наличии задолженности и возбуждённом исполнительном производстве, но понадеялся, что пристав не ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Через несколько часов ижевчанин с семьей уже летел в Турцию с чувством выполненного долга: он погасил на месте задолженность в размере 320 тыс рублей.

«В похожей ситуации оказались ещё два жителя Удмуртской Республики. Оба должника произвели оплату в международных аэропортах г. Москвы – 30 тысяч рублей задолженность по налоговым платежам и 26 тысяч рублей в пользу другого физического лица», - рассказал Игорь Наговицын, и.о. главного судебного пристава региона.

В 2017 году судебными приставами УФССП России по Удмуртии вынесено 49,5 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд из России. Благодаря применению данной меры 4,5 тысячи жителей Удмуртии полностью рассчитались с долгами, выплатив взыскателям почти 351 млн рублей.


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