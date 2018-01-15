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Питерская проститутка умерла во время орального секса
Опубликована: Сегодня 10:42 В Санкт-Петербурге 29-летняя представительница древнейшей профессии задохнулась во время орального секса, подавившись презервативом. О несчастном случае сообщает LIFE! со ссылкой на судмедэкспертов.
Инцидент произошёл в подъезде дома № 35 на Большой Пушкарской улице. По неосторожности, уже после оказания секс-услуги, проститутка проглотила презерватив, который перекрыл дыхательные пути. Девушка задохнулась ещё до приезда скорой помощи.
Отмечается, что у правоохранителей возникли трудности с определением причины смерти. Так, сначала предполагалось, что ночную бабочку убил сексуальный маньяк. Однако после вскрытия, когда в гортани погибшей обнаружили скомканный презерватив, стало ясно, что это был несчастный случай. Средство контрацепции стало экспонатом медицинского музея.
Напомним, в Японии порноактриса подавилась и умерла во время съемок сцены с 30 мужчинами.