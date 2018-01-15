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В Ижевске на Красногеройской закрыли наркопритон
Опубликована: Сегодня 11:58 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике обнаружили в квартире одного из домов по ул. Красногеройской Ижевска наркопритон. По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний безработный, ранее судимый ижевчанин.
Установлено, что притон для потребления наркотических средств подозреваемый организовал в октябре 2017 года. В ходе проведенного в квартире обыска были обнаружены предметы и вещества, используемые для изготовления наркотического средства «дезоморфин».
По факту организации и содержания притона возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.