В Ижевске на Красногеройской закрыли наркопритон

Опубликована: Сегодня 11:58

фото: 18.мвд.рф
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике обнаружили в квартире одного из домов по ул. Красногеройской Ижевска наркопритон. По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний безработный, ранее судимый ижевчанин.

Установлено, что притон для потребления наркотических средств подозреваемый организовал в октябре 2017 года. В ходе проведенного в квартире обыска были обнаружены предметы и вещества, используемые для изготовления наркотического средства «дезоморфин».

По факту организации и содержания притона возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.


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