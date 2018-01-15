В Ижевске на Красногеройской закрыли наркопритон

Опубликована: Сегодня 11:58



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Установлено, что притон для потребления наркотических средств подозреваемый организовал в октябре 2017 года. В ходе проведенного в квартире обыска были обнаружены предметы и вещества, используемые для изготовления наркотического средства «дезоморфин».По факту организации и содержания притона возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.