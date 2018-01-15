﻿В Ижевске в третий раз пройдёт зимний велопарад

Опубликована: Сегодня 13:03

фото: штаб городских проектов «Лифт»
В Ижевске в третий раз пройдёт зимний велопарад. Как сообщает пресс-служба штаба городских проектов «Лифт», в велопараде примут участие более 400 человек.

Стартовать участники будут от Вечного огня, проедут по улице Наговицына, затем Пушкинской, Кирова, через подземный переход на улице Горького и финишируют в парке Кирова.

В этом году организаторы также планируют провести соревнования по вело-драг-рэйсингу. Мероприятие пройдет 3 февраля.



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