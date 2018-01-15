Трех пешеходов сбили в Завьяловском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:14

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Трех пешеходов сбили в Завьяловском районе Удмуртии. В результате аварии 7-летнюю девочку с различными травмами госпитализировали. Об этом сообщает 1 отдел УГИББД МВД по Удмуртии.

Произошло ДТП 13 января в 10:30 в селе Юськи на улице Советской. Водитель автомобиля «ГАЗель» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где наехал на трех пешеходов: 7-летнюю девочку, 54-летнюю женщину и мужчину 56 лет.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеоусловия. «Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспорта для выполнения требований правил», - уточнили в региональном управлении ГИБДД.



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